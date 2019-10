Schweinsteiger anuncia fim de carreira

Bastian Schweinsteiger anunciou, esta terça-feira, o final da carreira, aos 35 anos, após concluída a época no Chicago Fire, na MLS. Nas redes sociais, Schweinsteiger explicou a decisão.

"Queridos fãs, chegou a hora: vou terminar a minha carreira após o fim da temporada. Dizer adeus ao futebol faz-me sentir um pouco nostálgico, mas estou ansioso pelos desafios que esperam por mim. Vou manter-me fiel ao futebol", pode ler-se.

O médio somou um total de 121 internacionalizações pela seleção alemã e ajudou a conquistar o Mundial, em 2014, no Brasil. Schweinsteiger marcou uma geração do futebol alemão, e marcou presença na fase final de três Campeonatos do Mundo e quatro Europeus.

Formado no Bayern de Munique, Schweinsteiger somou 13 temporadas na equipa principal do clube bávaro, amealhando 500 jogos pelo emblema. Em 2015/16, representou o Manchester United, e rumou à MLS, em 2017, onde fez as últimas três épocas da carreira no Chicago Fire.