Matheus Pereira desculpa-se por festejo polémico

Matheus Pereira pediu desculpa, esta terça-feira, por um festejo de um golo, ao serviço do West Bromwich Albion, que causou polémica no futebol inglês.

O jovem extremo, emprestado pelo Sporting, festejou um golo frente ao Queens Park Rangers com a mão no pescoço, a simular um corte na garganta, e os adeptos do QPR não levaram a bem, pois entenderam que se tratou de uma referência ao assassinato de Kiyan Prince, antigo jogador do emblema londrino.

O brasileiro explicou, em comunicado divulgado no site oficial do WBA, que se tratou de uma referência a uma celebração feita por um jogador do Flamengo.

"O gesto visava apenas dizer que o jogo estava terminado, uma vez que o meu golo nos deu uma vantagem de 2-0 e o adversário tinha perdido um jogador por expulsão. Estava muito entusiasmado pelo meu primeiro golo e muito feliz pelos nossos adeptos. Vi um jogador brasileiro do Flamengo fazê-lo recentemente, e ficou-me na mente", pode ler-se.

Matheus Pereira, que leva dois golos apontados em 10 jogos realizados, pediu desculpa pela ofensa que o festejo possa ter causado nos adeptos do QPR.

"Percebo que o meu festejo possa ter sido mal entendido e causado ofensa. Não foi minha intenção e peço desculpa por isso. Estou aqui para desfrutar do futebol inglês, para fazer amigos e para partilhar a excitação do jogo neste país. Peço sinceramente desculpa por qualquer ofensa que possa ter causado", remata.



Veja o golo e a celebração: