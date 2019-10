Luisão: "Brasil não está preparado para o sucesso de Jorge Jesus"

Luisão não está surpreendido com o sucesso de Jorge Jesus no Flamengo, nem com a resistência no Brasil ao sucesso do treinador português. Em entrevista ao portal "GOAL.com", o ex-jogador brasileiro acusa os seus compatriotas de terem "dificuldade em aceitar o sucesso das pessoas, ainda mais se o sucesso é de quem vem de fora".

"O Brasil não está preparado nem para o sucesso do Jorge Jesus e nem para o sucesso de ninguém, seja de dentro ou de fora. Nós, brasileiros, procuramos sempre encontrar os defeitos dos nossos próprios ídolos, queremos sempre 'jogar' eles para baixo. Estamos sempre na defensiva. Lembro, por exemplo, de muita gente falando mal do Jorge Jesus, e ele tinha acabado de chegar. Faltou a humildade de dizer: vem, seja bem-vindo, mostra o que você tem para nós e depois fazemos uma avaliação. O brasileiro parou no tempo naquilo que é o desenvolvimento", atira.

Para já, Jorge Jesus está a "forçar" o Brasil a aceitar o seu sucesso. O Flamengo segue na liderança do campeonato, com cinco pontos de vantagem sobre o Palmeiras, segundo classificado, e está nas meias-finais da Taça Libertadores, algo que não acontecia há 35 anos.

Jesus não teria contratado Luisão



Luisão destaca que Jesus, que o orientou no Benfica, é "extremamente rigoroso" e que "defende a todo o custo a própria opinião", o que, a seu ver, o ajuda a transformar "jogador mediano em bom" e a incutir a "responsabilidade que o jogador precisa ter para compreender o jogo".

Como exemplo, Luisão conta um episódio de quando o técnico português chegou ao Benfica, em 2009, e o central tinha já 29 anos de idade.

"Assim que Jorge Jesus chegou aqui, me chamou e disse: 'Luisão, se eu estivesse noutra equipa, não te contratava'. Eu olhei para ele e pensei: 'o que esse cara está falando?' Então ele completou: 'Agora você vai jogar assim, assim e assim, agora você vai entender o jogo'. Eu já era um jogador experiente, estava na seleção brasileira, então julgava que já entendia o jogo. Depois dessa conversa, fui para casa e, ao refletir, resolvi acreditar na palavra dele. E a realidade foi essa, ele me fez entender cada vez mais o jogo", recorda o embaixador internacional do Benfica.

Nesse sentido, Luisão revela que, "ao acompanhar alguns jogos do Flamengo", tem visto os jogadores de Jorge Jesus a tomar decisões que denotam que "já começam a entender mais o jogo". "Não é simplesmente jogar à bola, é jogar futebol", sublinha o antigo defesa do Benfica.