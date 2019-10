José Gomes de saída do Reading

O Reading deverá anunciar, nos próximos dias, o despedimento do treinador português José Gomes, segundo escreve o "Telegraph".

De acordo com a publicação, o técnico português não sobreviverá a esta pausa internacional devido aos maus resultados. O Reading está em zona de despromoção, com oito pontos em 11 jogos disputados. A decisão terá ficado fechada após uma derrota contra o Bristol City, por 1-0. No total, José Gomes leva já sete jogos consecutivos sem vencer.

José Gomes chegou ao Reading em dezembro, e deixou a liderança do Rio Ave para assumir o clube da segunda divisão inglesa, depois de ter levado nega de Luís Castro, que orientava, na altura, o Vitória de Guimarães.

Depois da derrota em Bristol, o treinador português disse que seria um erro demiti-lo: "Ninguém conhece esta equipa melhor do que eu, e a experiência que tenho de 25 anos no futebol profissional é que pode ser um erro, mas não é uma decisão minha. Quero o melhor para o clube, e quando sentir que já não sou a solução, sou o primeiro a dizer que quero sair".