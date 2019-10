João Mário junta-se à equipa de defesa de Bernardo Silva

Bernardo Silva tem mais um "advogado" de defesa contra a acusação de "conduta imprópria", por parte da Federação Inglesa de Futebol (FA), devido a uma publicação alegadamente racista no Twitter. João Mário saiu, esta terça-feira, em defesa do médio do Manchester City.

Em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, à margem dos trabalhos da seleção, João Mário defendeu o caráter do amigo:

"O Bernardo é uma excelente pessoa, conheço-o há muitos anos. Vi o que aconteceu, não faz muito sentido acusar alguém como ele de algo tão grave. Não tem nenhuma lógica o que está acontecer. Mas ele é forte."

O médio do Manchester City fez no Twitter, a 22 de setembro, uma comparação entre o amigo e companheiro de equipa Benjamin Mendy e o "Conguito", mascote de uma marca de chocolates. O caso ganhou grandes proporções e Bernardo incorre em pesada suspensão, apesar de o próprio Mendy ter garantido que não levara a brincadeira a mal.

Bernardo não ficou "afetado"



João Mário assegurou que Bernardo não se mostrará condicionado psicologicamente, nos próximos jogos da seleção, frente a Luxemburgo e Ucrânia, "porque é alguém muito forte mentalmente e sabe a verdade".

"Ele é forte, sabe como é o futebol e as redes sociais. Aquilo tratou-se apenas de uma brincadeira com um amigo. É com jogo que ele deve estar preocupado, porque é um jogador muito importante para nós", frisou.

Bernardo tem até 9 de outubro para recorrer da acusação formal.

O caso segue, agora, para uma comissão de regulação independente, composta por três pessoas, que vai decidir a possível sanção.

Além de João Mário, já o selecionador nacional, Fernando Santos, e o Benfica defenderam Bernardo. Também Pep Guardiola, treinador do City, e o próprio Mendy se manifestaram a favor do internacional português.

João Mário fazia a antevisão do Portugal-Luxemburgo, de sexta-feira, às 19h45, em Alvalade. Jogo de qualificação para o Euro 2020, com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.