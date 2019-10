AC Milan confirma saída de Giampaolo

Depois dos rumores, a confirmação. O AC Milan anunciou a saída do treinador Marco Giampaolo. Em comunicado, o emblema agradeceu o trabalho do técnico de 52 anos.

"O AC Milan anuncia que dispensou Marco Giampaolo do seu cargo de treinador da equipa principal. O clube quer agradecer ao Marco pelo seu trabalho e deseja os maiores sucessos profissionais", pode ler-se, na breve nota.

De acordo com a "La Gazzetta dello Sport", Stefano Pioli será o escolhido pela direção do clube "rossonero". O primeiro alvo terá sido Luciano Spalletti, mas a demora na sua desvinculação com o Inter de Milão levou a direção do AC Milan a mudar o alvo. Pioli está sem clube, depois de ter deixado a Fiorentina nas últimas duas temporadas.

O AC Milan, clube em que milita o português Rafael Leão, está a rubricar um início de época dececionante. Os "rossoneri" estão no 10.º lugar da Serie A, com nove pontos, fruto de três vitórias e quatro derrotas.

Marco Giampaolo termina a sua experiência no AC Milan após ter conseguido apenas três vitórias em sete jogos disputados. O técnico de 52 anos orientava pela primeira vez um dos grandes clubes italianos após passagens pela Sampdoria, Empoli, Cremonese, Brescia, Catana, Cagliari, entre outros.