Seleção arranca trabalhos com William e Mário Rui no ginásio

William Carvalho e Mário Rui desfalcaram, esta terça-feira, o arranque da preparação da seleção nacional para os jogos com Luxemburgo e Ucrânia, referentes à fase de apuramento para o Euro 2020.

Os dois jogadores, que estão em dúvida para, pelo menos, o primeiro jogo, a receção aos luxemburgueses, limitaram-se a fazer trabalho de ginásio. Para já, de fora da dupla jornada está Rafa Silva, que foi dispensado dos trabalhos da seleção logo na segunda-feira, devido a lesão.

Nos 15 minutos do treino abertos à comunicação social, foi possível conferir que os restantes 22 jogadores convocados arrancaram o treino com os habituais exercícios de aquecimento. Quando começaram os exercícios com bola, os guarda-redes separaram-se do grupo.

O Portugal-Luxemburgo tem pontapé de saída marcado para sexta-feira, às 19h45, no Estádio de Alvalade. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.