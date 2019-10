João Mário percebeu que tinha de dar novo rumo à carreira quando ficou fora da Liga das Nações

João Mário explicou, esta terça-feira, que foi ter ficado de fora da convocatória para a "final four" da Liga das Nações que o fez perceber que algo tinha de mudar urgentemente, no rumo que estava a dar à carreira. O internacional português ficou triste por não participar na prova, mas entende que, não estando a jogar com regularidade, "não fazia sentido" ser chamado.

"Para alguém que está habituado a vir à seleção, foi muito duro ter ficado de fora da final da Liga das Nações. Mas a certo ponto, temos de ser honestos com nós próprios e, não estando a jogar, numa seleção forte, não fazia sentido. Fico muito triste mas também consigo entender que num meio-campo com tantas opções e com tanta qualidade é muito difícil. A seguir à final da Liga das Nações, o que pensei foi isso mesmo: tenho de jogar e dar um rumo diferente à minha carreira", assumiu o médio, em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol.

João Mário deixou o Inter de Milão e rumou ao Lokomotiv de Moscovo, equipa pela qual tem sido opção regular. Era isso que queria, para ter "uma nova oportunidade" na seleção, o que "é sempre uma alegria".

"Estando a jogar, fico muito feliz por ser uma opção para o selecionador e isso é o mais importante. Foi para isso que mudei [de clube], queria jogar com mais regularidade para poder ser opção. Estou muito feliz com a opção que tomei. Temos muita qualidade para todas as posições, grandes jogadores ficam de fora, mas é bom para Portugal ter tantas opções."

Luxemburgo tem de ser levado a sério

O Luxemburgo é teoricamente inferior a Portugal, mas a seleção nacional, com João Mário como porta-voz, não quer ouvir falar disso, na antecâmara da partida de qualificação para o Euro 2020.

"Temos visto os resultados que têm feito. É uma equipa que se conhece muito bem, tem o mesmo treinador há nove anos, muito organizada taticamente. Hoje em dia, já não há jogos fáceis e depende de nós. Temos qualidade, temos soluções para os vencer, mas teremos de dar tudo e mais alguma coisa para o conseguir. Jogamos em casa, estão reunidas todas as condições para vencer, mas é realmente um adversário muito duro", afirmou o médio emprestado ao Lokomotiv.

Depois da receção ao Luxemburgo, a equipa das quinas visita a Ucrânia. Os dois jogos são "muito importantes", mas João Mário prefere seguir o exemplo dos adeptos: focar-se no primeiro e pensar "jogo a jogo".

"O primeiro jogo é muito importante, em casa. Estádio lotado. Se os adeptos aderiram tanto ao jogo, nós temos de fazer o mesmo. Temos de nos focar já neste primeiro jogo com o Luxemburgo, porque é um adversário com qualidade. É muito importante conseguirmos os três pontos, porque o nosso objetivo é vencer o grupo", sustentou.

O jogo com o Luxemburgo será em Alvalade, estádio que viu João Mário "nascer" para o futebol. O internacional português espera que a casa do Sporting "traga sorte a Portugal", para poder "vencer o jogo".

O Portugal-Luxemburgo está marcado para sexta-feira, às 19h45, no Estádio de Alvalade. Jogo de apuramento para o Euro 2020, com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.