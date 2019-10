Filipe Soares, médio da seleção sub-21, garante que o jogo frente à Holanda será "o mais difícil do grupo" de qualificação para o Europeu de 2021. O jogador do Moreirense destaca a importância para a qualificação direta para a fase final da prova.

"Todos os jogos são para vencer e vamos lá para tentar ganhar, com a mesma ambição de outros jogos. Este deve ser o jogo mais difícil do grupo, mas queremos ganhar. Pode vir a ser decisivo para o primeiro lugar, por isso vamos tentar ganhar todos os jogos e, se assim for, vamos estar em primeiro no final”, disse, em conferência de imprensa.

Formado no Benfica e com uma primeira experiência no futebol profissional no Estoril, Filipe Soares afirma-se esta época na I Liga, no Moreirense. O médio não esconde os objetivos da seleção para o Europeu: ganhar a prova.

"O nosso objetivo é chegar à fase final e ganhar o Europeu. Por agora, esse objetivo passa por vencer a Holanda”, diz.

Dos nove grupos de qualificação, apuram-se diretamente os vencedores dos grupos e o melhor segundo classificado. Os restantes segundos classificados vão disputar os "play-offs" para disputar as últimas quatro vagas. Portugal e Holanda jogam a 11 de outubro, às 17h30.