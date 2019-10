Inácio fica no Aves, pelo menos, até dia 17

Augusto Inácio vai continuar no Desportivo das Aves, pelo menos, até ao jogo com o Farense, relativo à terceira eliminatória da Taça de Portugal, marcado para o dia 17 de outubro, segundo avança o "Record".

De acordo com aquele jornal, o treinador reuniu de urgência com o presidente da SAD do Aves, Wei Zhao, na segunda-feira, para discutir o futuro, face aos maus resultados do início de época - oito derrotas em nove jogos, em todas as competições, e último lugar do campeonato.

Contudo, explica a publicação, o cenário de "chicotada psicológica" nunca esteve em causa. Isto porque Wei Zhao confia que Inácio é o homem certo para o cargo, devido a toda a sua experiência. Além disso, o técnico, de 64 anos, renovou contrato com o Aves no final da última época, até 2022, e o presidente não pretende romper o acordo.

O Aves leva oito derrotas em nove jogos, esta época - sete em oito na I Liga. Não pontua desde a segunda jornada, em que venceu o Marítimo, em casa, por 3-1. A derrota na receção ao Tondela, no sábado, por 0-1, terá sido a machadada final na carreira de Inácio na Vila das Aves.

No total, são apenas três pontos amealhados em oito jornadas e a 18.ª e última posição na tabela classificativa do campeonato.