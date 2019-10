Luisão explica a estratégia do Benfica para se bater com os maiores da Europa

Luisão garante que os maus resultados recentes não retiram credibilidade ao projeto que visa fazer do Benfica um clube com altas ambições europeias, capaz de fazer frente aos maiores clubes do mundo.

Em entrevista ao site brasileiro "GOAL.com", o antigo central do Benfica, que hoje em dia desempenha um cargo diretivo na estrutura do clube, garante que "a ambição europeia vai sempre existir". Para já, contudo, o Benfica tem de "formar o alicerce nas competições europeias".

"Passar de fase mais vezes, chegar aos 'oitavos' com mais frequência, aos 'quartos', depois almejar uma meia-final e, quem sabe, no futuro próximo, atingir uma final. A 'ambição europeia' não é analisar apenas um ano, não é entrar na Champions agora e já ser campeão. Sabemos que existem aqueles que investem muito e compram os melhores. A questão é: como vamos combatê-los? Respondo: construindo um alicerce forte, e estamos fazendo isso", afiança o ex-jogador encarnado.

Aprender a reter o talento do Seixal



Vertente importante do projeto europeu do Benfica é a formação. O presidente do clube, Luís Filipe Vieira, já disse várias vezes que a glória na Europa será apenas possível com aposta nos jovens. Luisão revela que "existe um respeito muito grande pelo 'know-how' que o Benfica construiu" ao longo dos últimos 15 anos, na academia do Seixal:

"Cada vez mais as pessoas querem entender como o clube formou tantos craques, como tem alimentado grandes clubes. Temos o caso do Bernardo Silva, do João Félix, do João Cancelo, do Renato Sanches, do André Gomes, do Lindelof, do Ederson. Quando falam 'Benfica', as pessoas olham para a nossa organização, o nosso profissionalismo."

O próximo passo para o Benfica é começar a reter os jogadores que forma, visto que a maior parte dura pouco tempo na equipa principal. Luisão explica que o Benfica está "numa crescente e numa estratégia de transição", com vista a ter força para resistir ao interesse dos "tubarões".

"O Benfica tinha de vender porque era um clube que vinha em total crescimento, então tinha de desenvolver jogadores e vender, mas agora também já começa planear, a reter esses jogadores desenvolvidos em casa, como é o caso do Rúben Dias. A Europa toda tinha interesse nele, mas o Benfica conseguiu que o jogador permanecesse. Toda transição leva tempo. Logo, vai chegar a hora de reter jogadores. É uma estratégia do nosso clube para combater os grandes clubes da Europa", frisa.

Bruno Lage é exemplo para Luisão



Além de jogadores, o Benfica forma treinadores. O expoente máximo disso é Bruno Lage, que assumiu, a meio da última época, o comando da equipa principal e levou-a à conquista do título de campeão nacional.

Luisão salienta o "trabalho espetacular" de Bruno Lage e regozija ao ver o Benfica "formando também treinadores". Para o antigo central, não há pessoa mais indicada para ser treinador do Benfica que Lage.

"Foi a melhor decisão que o Benfica tomou, e vimos isso na superação que a equipa teve na temporada passada, tendo, no fim, conquistado o título nacional", enaltece o agora dirigente encarnado.

O caminho de Bruno Lage é exemplo para Luisão, que assume que ser embaixador internacional do Benfica é apenas uma transição para, futuramente, assumir um de dois papéis: dirigente ou treinador.

"Inicialmente, as pessoas imaginavam que eu iria logo ser treinador, por ter jogado tanto tempo e tal, e acabei por surpreender muita gente, inclusive a minha própria esposa, porque preferi entender primeiro aquilo que o Benfica é na parte de gestão, como se transformou tanto e virou um exemplo para o mundo todo. Meu foco inicial era aprender e, juntamente com isso, representar o clube em eventos importantes. Quero aprender muito dentro de um período de dois a três anos, e depois analisar o melhor lado a seguir", completa o ex-jogador.