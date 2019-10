Luisão aconselha Sporting. "O Benfica cresceu quando olhou para os próprios problemas"

Luisão deixa um recado ao Sporting: se quer voltar a ser competitivo, o clube de Alvalade deve ser olhar mais para dentro e preocupar-se menos com os rivais.

Em entrevista ao portal brasileiro "GOAL.com", o antigo capitão encarnado salienta que foi ao preocupar-se com "os problemas que [tinha] dentro da própria casa" que o Benfica regressou ao topo.

"O Benfica cresceu por causa disso. Muitas vezes, a gente escuta polémicas, tem a preocupação com as coisas que estão fora da nossa casa, e isso é prejudicial. Cada um tem os seus problemas. O Benfica cresceu quando resolveu olhar para os próprios problemas. O Sporting precisa fazer a mesma coisa, tem de focar primeiro naquilo que são os próprios problemas para, então, entregar o seu produto final e ser mais competitivo em campo", aconselha o antigo central.

Luisão aponta que, por vezes, em Portugal, reina uma certa hipocrisia, no sentido em que se prega uma coisa e faz-se outra. O dirigente aponta que a imprensa e os clubes devem preocupar-se mais com o futebol e "começar a caminhar todos juntos para o mesmo lado":

"A rivalidade tem limite. Há muitos jogadores em Portugal encerrando a carreira, seja no Benfica, no Porto, no Sporting, no Braga, no Vitória de Guimarães. Acho que eles precisam ser ouvidos um pouco. Precisamos sentar e 'bater um papo' sobre como melhorarmos esse lado. Esse é um dos caminhos, é dar voz, sabendo que muitos deles foram capitães e sabem muito bem como o futebol português funciona."