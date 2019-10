Cirque du Soleil apresenta espetáculo inspirado em Lionel Messi

A companhia Cirque du Soleil está em Barcelona, Espanha, para uma série de espetáculos com um tema que promete esgotar todas as sessões. A companhia de circo mais conhecida do mundo inspirou-se no futebolista Lionel Messi.

Baseado nos feitos do jogador argentino e da sua paixão pelo futebol, o “Messi 10” vai levar ao palco uma mensagem inspiradora que deseja exaltar os valores que o levaram ao topo: esforço e trabalho em equipa.

"Não é uma biografia. É uma história motivadora que visa levar quem está a ver a sentir-se como se tivesse dez anos", explica Matías Loizaga, produtor executivo do programa.

De acordo com o jornal “El País”, a estreia está marcada para quinta-feira e conta com a presença do jogador do Barcelona.