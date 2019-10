Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Domingos Paciência destaca necessidade de "um ano zero no futebol português"

07 out, 2019

A análise aos resultados negativos dos clubes portugueses nas competições europeias, a estrutura do futebol português e o sentido de uma pausa de um mês no campeonato em discussão na Tertúlia Bola Branca, com o treinador e comentador Domingos Paciência e os jornalistas Olivier Bonamici e Pedro Azevedo.