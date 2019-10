Mathieu defende Bruno Fernandes. "Importa é o que ele diz no balneário"

Jérémy Mathieu não quer ouvir falar de gravações de conversas ou de entrevistas à UEFA, em que Bruno Fernandes tenha posto em causa o compromisso dos companheiros para com o Sporting. Em entrevista ao jornal "Record", o central francês realça que, para os jogadores leoninos, interessa é o que o capitão diz no balneário.

"Como capitão, o Bruno está concentrado a 100%, está connosco no balneário, fala muito. A mim não me importa o que ele possa ter dito. Importa é o que ele diz no balneário. É um jogador muito importante. Apenas isto. Conversámos entre nós e nada mais do que isso", sublinha.

Continuar a sonhar alto



De qualquer forma, a esperança no Sporting é que, com Silas no comando, a poeira assente e deixe de haver controvérsia. Mathieu acredita que, "com o novo treinador, a equipa tem uma boa ideia de jogo".

O central acredita que o Sporting continua a ter legitimidade para sonhar com o título. "Acredito que ainda podemos ser campeões. É um objetivo possível. Também somos os detentores da Taça de Portugal, temos de defendê-la. Vamos tentar ganhá-la outra vez, porque é outro objetivo do clube. Mas o mais importante é o campeonato. Temos de ir pouco a pouco. Ainda há muitos jogos para fazer. Temos de ser tranquilos e jogar o que está a jogar", receita o defesa francês.

Para poder aspirar ao título de campeão nacional, o Sporting terá de estancar a ferida defensiva que lhe custou um défice de 20 golos sofridos em 11 jogos, até agora, esta época. Coates tem sido um dos rostos dessa instabilidade, mas Mathieu garante que todos já erraram, pelo que a "responsabilidade é de todos, não pode ser só de um jogador".

Mathieu já está nos 35 anos, o que desperta questões sobre o final da carreira. Um tema sobre o qual o central prefere "falar mais tarde".