​PSP de Lisboa recupera trotinetes no valor de 10 mil euros

A PSP de Lisboa apreendeu, na freguesia de Marvila, trotinetes e componentes no valor de 10 mil euros, anunciou esta segunda-feira aquela força policial em comunicado.



"O Comando Metropolitano de Lisboa, através da Divisão de Investigação Criminal, no dia 2 de outubro procedeu à realização de várias buscas, desenvolvidas no âmbito da investigação e com o objetivo de intercetar suspeitos de furtos e danos em trotinetes, resultando na apreensão de componentes e trotinetes num valor total de 10 mil euros", indica a PSP.

A Polícia refere que os artigos, apreendidos a um jovem de 18 anos de idade, foram depois entregues a empresas do setor.

A PSP fez ainda saber que, nas últimas semanas, registou-se um "aumento de ocorrências relacionadas com furto e danos em trotinetes".

Afirmando que este é um "mercado em clara expansão face à escalada turística que a área metropolitana de Lisboa tem vindo a registar", a Polícia de Segurança Pública indicou que vai continuar a "envidar esforços vários no sentido de deslindar novos autores" e, assim, "conseguir mitigar os efeitos negativos que este tipo de criminalidade tem no sentimento de segurança".