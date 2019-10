Nobel da Medicina distingue investigação sobre a adaptação das células ao oxigénio

O prémio Nobel da Medicina foi atribuído, esta segunda-feira, aos cientistas William Kaelin, Gregg Semenza (dois norte-americanos) e Peter Ratcliffe (britânico). Galardão está relacionado com as suas descobertas relativas ao modo como as células respondem às variações do oxigénio.

Arrancou esta segunda-feira a temporada Nobel. Estes prémios nasceram da vontade do cientista e industrial sueco Alfred Nobel (1833-1896) em legar grande parte de sua fortuna a pessoas que trabalhem por “um mundo melhor”.