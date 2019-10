Barco com mais de 50 migrantes naufraga perto de Lamepedusa

Pelo menos duas pessoas morreram e 22 foram resgatadas, quando uma embarcação se afundou ao largo da ilha de Lampedusa, no Mediterrâneo.

De acordo com a Guarda Costeira italiana, as autoridades continuam as operações para encontrar sobreviventes, após um alerta de que uma embarcação com mais de 50 pessoas estaria em dificuldades.

No domingo, a equipa da Polícia Marítima portuguesa em missão na Grécia resgatou mais 38 migrantes (13 crianças, 10 mulheres e 15 homens), que navegavam num bote rumo à ilha de Lesbos.

Segundo a nota enviada à redação, por razões de segurança, os migrantes foram todos transferidos para a embarcação da Polícia Marítima e transportados para o Porto de Skala Skamineas.

Desde 2014, quando iniciou a participação na missão POSEIDON, na Grécia, a Polícia Marítima já resgatou 6329 migrantes.

Os últimos dados da Organização Internacional para as Migrações (OIM) revelam que desde o início do ano já chegaram à Europa 84.965 pessoas (mais de 68.600 por mar), estando 994 dadas como desaparecidas ou mortas.