João Sousa mais longe do "top-50" mundial

João Sousa está mais longe do "top-50" do ténis mundial, depois de ter caído uma posição, para 63.º, na atualização desta segunda-feira do "ranking" ATP.

Em sentido contrário, o número dois português, Pedro Sousa, subiu um lugar e é, agora, 114.º, cada vez mais próximo do "top-100".

Esta foi, de resto, uma atualização positiva para o ténis português. João Domingues também subiu um degrau, passando a ser 185.º, e Frederico Silva subiu seis, sendo agora o 234.º colocado da hierarquia.

Por outro lado, Gonçalo Oliveira perdeu cinco posições e caiu para 261, cada vez mais longe do "top-250". Para colmatar a descida, estão Gastão Elias, que ascendeu três lugares, para 360.º, e Frederico Gil, o último português no "top-500", que subiu quatro, para 388.º.

No topo, continua tudo igual. O sérvio Novak Djokovic continua a liderar o "ranking", seguido do espanhol Rafael Nadal, segundo, a mais de 1.000 pontos, e do suíço Roger Federer, terceiro, a mais de 3.000.