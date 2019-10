Eléctrico vence Fundão e sobe ao pódio

O Eléctrico recebeu e venceu o Fundão, esta segunda-feira, por 3-1, na partida que encerra a quinta jornada do campeonato de futsal.

A equipa de Ponte de Sor esteve em desvantagem, com golo de Bocum logo aos 3' minutos de jogo, mas conseguiu somar os três pontos com golos de Silvestre, Bello e Nem.

Com este resultado, o Eléctrico sobe ao terceiro lugar da classificação, com os mesmos 10 pontos que o Sporting, segundo, Quinta de Lombos, quarto, Modicus, quinto e Viseu 2001, sexto.

Já o Fundão continua em má forma, e segue no nono lugar da tabela, com seis pontos em cinco jogos disputados. O Benfica lidera o campeonato, com 16 pontos e mais um jogo realizado do que o resto.