Barty resiste à dança das cadeiras no topo do "ranking" WTA

Ashleigh Barty continua a ser a número um do "ranking" WTA de ténis, tendo resistido às várias alterações registadas no "top-10", na atualização desta segunda-feira.

A tenista australiana, que no domingo perdeu a final do Open da China, é líder com 7096 pontos, mais de 1.000 acima da segunda classificada, a checa Karolína Plísková. A japonesa Naomi Osaka, que derrotou Barty na final de Pequim, subiu ao pódio, com 5.621 pontos, por troca direta com a ucraniana Elina Svitolina. A canadiana Bianca Andreescu fecha o "top-5", depois de ultrapassar a romena Simona Halep.

Entre as tenistas portuguesas, Francisca Jorge continua a ser a melhor cotada, embora tenha caído oito lugares, para 534.ª. Em segundo, está Inês Murta, na 650.ª posição. A última tenista lusa entre as mil primeiras é Maria Fonte, que subiu quatro degraus e é, agora, 872.ª.