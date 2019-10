Legislativas 2019

Ventura e o Chega na AR: "Dentro de oito anos vamos o maior partido de Portugal"

07 out, 2019 - 01:24 • Lusa com Redação

​O presidente do partido de extrema-direita rejeitou também, com PSD, CDS ou, sobretudo, com António Costa, quaisquer acordos no Parlamento. "Escusa sequer [Costa] de me contactar, porque não vale a pena”, reiterou.