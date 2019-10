Um parlamento masculino, quarentão e com muitas caras novas

O novo Parlamento já está quase todo escolhido, faltando apenas eleger os quatro deputados representantes dos imigrantes, pelo que já é possível fazer uma análise dos deputados que vão representar os portugueses ao longo dos próximos quatro anos.

Para começar, esta vai ser uma legislatura com muitas caras novas. No total há 94 estreantes na Assembleia da República, comparado com 132 repetentes. Excluindo os três partidos que entram pela primeira vez no Parlamento, o destaque vai para o PSD que se renovou quase por completo, com mais novos deputados (44) do que repetentes (33). O PAN, que passou de um para quatro deputados, também tem três caras novas.

O PS tem apenas 35 estreantes para 71 repetentes e a CDU três para nove. Já o Bloco de Esquerda tem seis novos deputados e 13 repetentes. O CDS é o único partido que não tem uma única cara nova, todos os cinco deputados já estiveram antes na Assembleia da República.

PAN é o partido mais feminino

Esta legislatura tem uma maioria de homens, com 139 deputados para apenas 87 mulheres. Ainda assim, são mais mulheres do que as que foram eleitas em 2015. Na altura apenas 75 conseguiram lugar na Assembleia da República.

Entre os partidos o PS tem 40 mulheres e 66 homens e o PSD tem apenas marginalmente mais de metade do número de mulheres do que homens, com 26 para 51. A bancada parlamentar do Bloco é quase paritária, com nove mulheres e dez homens, mas a CDU não fica muito atrás, com sete homens e cinco mulheres. Em 2015 o PS tinha eleito menos sete mulheres, o Bloco menos cinco. A CDU tinha eleito mais duas do que agora, mas a queda pode-se explicar também pela diminuição geral de deputados eleitos. Já o PSD e o CDS, que concorreram coligados em 2015, tinham eleito 27 mulheres, mais três apenas do PSD pela Madeira, uma vez que a coligação não concorreu nas ilhas.

Situação inversa vive-se no CDS, que tem mais deputadas (3) do que deputados (2), mas o destaque vai mesmo para o PAN, onde o deputado repetente André Silva se verá agora em minoria na sua bancada, uma vez que as três deputadas estreantes são mulheres.

Entre os partidos que entraram pela primeira vez no Parlamento, com apenas um deputado cada, a Iniciativa Liberal e o Chega estão representados por homens e o Livre por uma mulher.

Olhando pela perspetiva dos círculos eleitorais, nenhum tem mais mulheres do que homens, mas Setúbal e Viana do Castelo têm o mesmo número.