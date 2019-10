PS convida partidos de esquerda para reuniões na quarta-feira

O Partido Socialista convidou os partidos de esquerda para reuniões na quarta-feira, avança o Jornal de Notícias.

O objetivo é reeditar a "geringonça" e alcançar um entendimento para um Governo estável para os próximos quatro anos, como disse António Costa na noite das eleições legislativas.



Numa intervenção em que a "necessidade de estabilidade" terá sido a expressão mais utilizada, o líder socialista admitiu que "os portugueses gostaram da ‘geringonça’ – é verdade mesmo – e desejam a continuidade da atual solução política, agora com um PS mais forte”, com um "resultado reforçado".



Além de Bloco e CDU, António Costa disse que pretende estabelecer contactos com o PAN, que elegeu quatro deputados, e com o Livre, que conseguiu eleger Joacine Katar Moreira.

A reunião entre PS e os partidos de esquerda tem um lugar na quarta-feira, um dia depois de o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, receber os partidos com assento parlamentar.

Marcelo Rebelo de Sousa prometeu esta segunda-feira "fazer tudo para que haja estabilidade", declarando-se tão empenhado nesse objetivo como esteve na anterior legislatura.

"O que eu tenciono ouvir das forças políticas e dizer às forças políticas é que, tal como aconteceu na legislatura anterior, o Presidente vai fazer tudo para que haja estabilidade", afirmou o chefe de Estado aos jornalistas, à saída de uma iniciativa no Centro de Congressos do Estoril, no concelho de Cascais.