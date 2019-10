Noite eleitoral cruzada. Dos "rebeldes responsáveis" ao partido que alcançou um "feito histórico"

Com as primeiras projeções a darem conta da possibilidade de entrarem novos partidos no Parlamento, a Renascença foi ao encontro da festa.

Primeira paragem: “The House of Hope and Dreams”. Assim se chama o espaço escolhido pelo Iniciativa Liberal para passar a noite eleitoral.

Se não estivesse instalado o púlpito, se não houvesse bandeiras e pessoas com t-shirts azuis, bem podíamos dizer que era uma simples festa de amigos. Naquele espaço, um armazém em Belém, reinava um ambiente “cool”. Muitos com uma cerveja ou um copo de vinho na mão, uma mesa com petisco e um ecrã gigante. A imagem colava com o que o porta-voz do partido, Rodrigo Saraiva, dizia à Renascença. “Somos rebeldes responsáveis”.

O local escolhido fazia todo o sentido para o partido. A esperança e os sonhos permaneciam até que veio a confirmação da eleição de um deputado, João Cotrim de Figueiredo, cabeça de lista por Lisboa.

Festa confirmada num lado, era tempo de rumar a outro “quartel general”: o do Chega, de André Ventura.