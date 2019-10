Geometrias variáveis, novas contas no Parlamento. As legislativas em números

As sondagens não previam grandes surpresas, as urnas confirmaram-no e, contados os votos, Portugal tem um novo Parlamento. Bem diferente, por sinal. Há caras novas (e muitos “joões”), vitórias que souberam a pouco e derrotas que, dizem, não foram assim muito más.

Feitas as contas, continuam a ser 230 deputados, mas há agora dez partidos - nunca foram tantos na Assembleia da República. No meio dos 5.092.424 votos registados, há tendências a apontar. Cumpre-se a tradição eleitoral da Renascença. São as eleições legislativas de 2019 em números.

4.250.660 escolheram não escolher Nova eleição, novo recorde de abstenção. Já é quase uma tradição legislativa portuguesa. Apesar dos apelos presidenciais, das campanhas institucionais e outros que tais, a taxa de abstenção voltou a subir e bateu um novo recorde: está agora nos 45,5%.

Significa que 4.250.660 portugueses escolheram não ir às urnas. É certo que o recenseamento automático veio baralhar as contas, já que este ano havia mais 1,1 milhões eleitores do que nas anteriores legislativas. Olhemos para a percentagem. Quase metade dos portugueses habilitados a votar decidiram não fazê-lo. Um, dois três, é a queda do 'centrês'? O resultado da abstenção pode ter sido o recorde, mas a notícia está na eleição de mais três novos partidos para a Assembleia da República. É o Parlamento mais diverso de sempre, com dez partidos representados, batendo-se assim o recorde de nove partidos em 1980. Alguns falarão de um Parlamento mais fragmentado. Mas se olharmos para os dados, é apenas a confirmação de uma constante perda de poder do PS e do PSD no Parlamento. Entre 1991 (ano em que a Assembleia passou a ter 230 deputados) e 2019 , e se assumirmos que os quatro deputados que faltam atribuir serão para o PS e para o PSD, o chamado "centrão" perdeu 20 deputados.

O valor até subiu um pouco com este novo Parlamento (em 2015, eram 175 deputados destes dois partidos; este ano serão 187). Mas a tendência é de perda de força do chamado “centrão”. 36,65%. O mapa cor de rosa que não é bom nem mau. É assim-assim Depois de uma campanha atribulada – quer seja pelo caso Tancos, quer seja pelo episódio com popular no fecho da campanha - António Costa chegou à sala do Altis a saber que era um dos vencedores da noite. Ouviu os parceiros da “geringonça” apresentar o seu caderno de encargos e respondeu com um adicionar de peças à geringonça, lançando um convite ao PAN e ao Livre. É a primeira vitória legislativa de Costa, mas não é uma maioria absoluta, como muitos no PS desejavam. Nem, muito menos, o melhor dos resultados socialistas. Se olharmos para a tabela da prestação eleitoral do Partido Socialista (e se com isso excluirmos o resultado de 1980, quando Mário Soares correu pela Frente Republicana e Socialista) este é o sexto melhor resultado socialista – mesmo ali, no meio da tabela.

O melhor registo socialista continua a pertencer a José Sócrates, que conseguiu 45,03% dos votos, e o pior a Almeida Santos, com 20,77%. Independentemente disso, Costa já não precisa em exclusivo de BE e CDU para governar. Agora, é pegar na régua e esquadro e desenhar a nova geometria parlamentar. Quarto a contar do fim não é uma hecatombe? "Não foi a hecatombe do PSD”, disse Rui Rio na reação aos resultados. É o copo meio cheio do líder dos sociais-democratas. O PSD chega aos 27,9% e elege 77 deputados (79, se os círculos da emigração lhe atribuírem dois deputados, como é tradição). São menos 10 deputados do que aqueles que o PSD conseguiu eleger quando correu como PàF (Portugal à Frente), junto do CDS. Se olharmos para a bancada laranja desde 1991 – ano em que o Parlamento passou a ter 230 deputados – este é o segundo menor número de deputados do PSD no hemiciclo. É, do ponto de vista percentual, o quarto pior resultado do PSD quando este partido correu sozinho às legislativas.

Pior só mesmo o resultado de Sá Carneiro em 1975 e em 1976 (26,39% e 24,35%, respetivamente) e os 27,24% de Mota Pinto, em 1983. Cinco deputados é uma hecatombe O grande derrotado da noite – com direito a saída da líder e tudo – é o CDS-PP. O partido que já chegou a ter 46 deputados volta a ser o "partido do táxi". Elege cinco deputados, os mesmos que tinha em 1991.