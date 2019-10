​A noite em que a CDU admitiu uma perda, sem que Jerónimo tenha desistido de continuar

Ainda se faziam contas a quantos e quais deputados da CDU eram eleitos e já quase todo o aparato da noite eleitoral no Centro de Trabalho Vitória, sede de campanha da coligação PCP-Verdes, estava desmontado.

Restaram alguns jovens sentados nas mesas na zona do café, de olhos postos na televisão, dando vivas quando os ecrãs davam conta da eleição de mais um deputado.

Foi praticamente o único sinal de alegria. Ao início da noite, quando as projeções saíram, o que se ouviu foi um silêncio profundo. A tribuna montada para as declarações aos jornalistas esteve sempre vazia, exceção feita quando Jerónimo de Sousa, poucos minutos antes das 22h00, fez a sua única declaração da noite, pouco antes de se confirmar que a coligação elegeu 12 deputados, menos cinco do que nas últimas legislativas.