A noite eleitoral paralela de Rui Rio

Rui Rio, 6 de outubro de 2019: "Não foi a hecatombe do PSD". A frase resume, grosso modo, o tom do líder social-democrata na noite das eleições legislativas.



"Não atingimos o objetivo, mas não é a grande derrota que muitos profetizavam e alguns até desejavam", disse ainda, vincando as últimas sílabas da frase, como quem quer garantir que o recado chega aos destinatários.

Junte-se a estas duas afirmações uma dose de raiva mal contida contra os comentadores com "agenda política" e a instabilidade dentro do partido, "com a conivência de alguma comunicação social", e estão apontados os fatores internos que - na análise do líder social-democrata - contribuíram para este resultado.