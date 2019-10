"Não vai ser fácil o CDS recuperar” e “é preciso perceber o Chega"

“O descalabro” do CDS impressionou Jacinto Lucas Pires, que considera a derrota de Assunção Cristas “muito problemática”.

Na opinião deste comentador, a queda do partido “já vem de longe”, da era de Paulo Portas. “Um partido que era de ideias passou a não ser diferenciador em nada”, defende.

Henrique Raposo concorda. “É liberal, conservador, católico, o que é?”, questiona.

Quanto ao PSD, Henrique Raposo que não há grande margem para Rui Rio se manter na liderança. Rio “consegue fazer pior do que Santana”, afirma.

Já Jacinto Lucas Pires considera que as sondagens, ao contrário do que Rui Rio disse, fizeram um favor ao partido, pois assim a derrota “não foi tão terrível”.

A chegada de novos partidos ao Parlamento agrada aos dois comentadores, com Lucas Pires a elogiar o Livre e Henrique Raposo a chamar a atenção para o Chega.

“É um fenómeno com que temos de ter muito cuidado. A extrema-direita é para perceber; perceber porque é que há pessoas que votam naquilo, porque é que há pessoas do antigo território do PCP que votam extrema-direita”, analisa.