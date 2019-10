Sá Pinto quer jogar a "final-four" da Taça da Liga em casa

Ricardo Sá Pinto destaca a importância da vitória no terreno do Penafiel, por 3-1, no objetivo de jogar a "final-four" da Taça da Liga no próprio estádio, em janeiro.

"É um desejo nosso, mas ainda faltam dois jogos, queremos concretizar isso. O próximo jogo é já com o Marítimo e temos de ser competentes", disse, em declarações à Sport TV, no final da partida.

A equipa minhota arrancou o percurso na Taça da Liga com uma vitória por 3-1 em casa do clube da II Liga, uma exibição elogiada pelo treinador.

"São equipas normalmente difíceis de enfrentar, porque galvanizam-se e acreditam quando têm uma oportunidade. Não deixamos que isso acontecesse. Sofremos um de bola parada, mas fomos inteligentes, soubemos gerir o jogo. Queríamos começar bem a fase de grupos e estamos em primeiro. Demos um bom passo para chegar à final-four", remata.

Com este resultado, o Braga é líder do grupo A. Marítimo e Paços de Ferreira estão empatados com um ponto, seguido do Penafiel, com zero.