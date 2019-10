Proposta do Al Wahda desvalorizada por Sá Pinto

Ricardo Sá Pinto desvalorizou o interesse do Al Wahda, noticiado por vários meios de comunicação portugueses. O técnico do Sporting de Braga garante que está satisfeito no clube minhoto.

"Fico orgulhoso por ser associado a clubes, é sinal que estão a dar valor ao nosso trabalho, mas estou muito feliz aqui. Temos objetivos traçados e quero cumpri-los até ao fim", começa por dizer, em declarações à Sport TV.

O técnico recorda a duração do contrato assinado, já com a pré-época em curso, após a saída de Abel Ferreira para o PAOK: "Tenho contrato de dois anos e não penso sair".