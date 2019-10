Miguel Leal e a derrota contra o Braga. "Foi uma espada de madeira conta uma de aço"

Miguel Leal, treinador do Penafiel, elogia a atitude da sua equipa, apesar da derrota caseira, por 3-1, contra o Sporting de Braga, na primeira jornada da Taça da Liga. No final da partida, o técnico destacou a diferença na qualidade das duas equipas.

"Tenho de estar satisfeito, porque batemo-nos bem. As forças são completamente desiguais. Era uma espada de madeira contra uma espada de aço, mas fomos campeões no querer. Batalhamo-nos bem, sempre sabendo das dificuldades", disse.

O técnico explica que não quis jogar para o empate, à defesa, reconhendo uma estratégia mais arrojada.

"Tínhamos duas opções: segurar na defesa e tentar aguentar, ou discutir o jogo. Infelizmente sofremos logo um golo, num lance de sorte, mas jogámos taco a taco. Nunca me passou pela cabeça vir segurar um empate", afiança.

Penafiel está em último lugar do Grupo A, atrás de Marítimo e Paços de Ferreira, com um ponto, e do agora líder Braga, com três pontos.