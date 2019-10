Jorge Duarte: "Saída de Inácio poderá ser o melhor para o Aves"

Augusto Inácio está preso por um fio ao Desportivo das Aves e a saída do treinador, não sendo “inevitável”, será talvez “o melhor para o clube”, assume o antigo jogador Jorge Duarte, em entrevista a Bola Branca.

“O treinador é sempre o elo mais fraco”, diz o antigo médio do Aves. “Quando não existem resultados, por norma, a equipa técnica é a sacrificada. Acredito muito que a direção do Desportivo das Aves quer o melhor para o clube e, uma vez que não vemos melhoria de resultados, o melhor poderá ser mesmo a equipa técnica ser preterida”, acrescenta.

Depois da derrota, em casa, com o Tondela (0-1), em jogo antecipado da nona jornada, Augusto Inácio ficou encostado às cordas. A equipa acumula apenas derrotas no campeonato desde que, a 18 de agosto, ganhou ao Marítimo (3-1), na segunda jornada do campeonato.

Jorge Duarte considera “preocupante” o momento da equipa de futebol, que “não consegue pontuar” apesarm de ter preparado esta temporada “com atenção e alguns jogadores de qualidade”. Por isso, acredita que os dirigentes do Aves estarão “a ponderar qual o melhor processo para tentar sair desta classificação incómoda”.

Problemas defensivos devem ser resolvidos no mercado



O Aves tem 20 golos sofridos, no campeonato. Jorge Duarte considera que, em face das debilidades defensivas que a equipa tem revelado, uma ida ao mercado de transferências, em janeiro, afigura-se incontornável.

“As lesões e os castigos não justificam tantos golos sofridos”, sublinha o antigo jogador do Aves, para quem o clube deve definir como prioridade a procura de “um médio defensivo, de alternativas para os laterais e de mais um central de qualidade”.