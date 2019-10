Braga não escorrega e vence tranquilamente em Penafiel

O Sporting de Braga venceu, por 3-1, em casa do Penafiel, na primeira jornada da Taça da Liga.

A equipa minhota jogou praticamente na máxima força, apenas com quatro alterações em relação à última partida, frente ao Slovan Bratislava: Matheus, Cajú, João Novais e Rui Fonte entraram para os lugares de Eduardo, Sequeira, André Horta e Paulinho.

O jogo começou de feição para a equipa de Sá Pinto, que chegou-se à frente com um golo de Rui Fonte, aos 2' minutos, uma vantagem que foi dilatada por Pablo, aos 18'.

Já no segundo tempo, Ricardo Horta fez o terceiro, ao minuto 67'. Num lance de bola parada, num canto, o Penafiel ainda reduziu a desvantagem, com um golo de Alan Schons, reforço de verão, ex-Moreirense. Sá Pinto aproveitou ainda a vantagem para estrear um jogador: Uche Agbo, que está emprestado pelo Standard Liège.

Com este resultado, o Braga é líder do grupo A. Marítimo e Paços de Ferreira estão empatados com um ponto, seguido do Penafiel, com zero.