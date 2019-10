Victor Valdés despedido do Barcelona ao fim de dois meses

O Barcelona anunciou, esta segunda-feira, a saída de Victor Valdés do cargo de treinador dos sub-19 do clube, dois meses depois da sua contratação. O antigo guarda-redes será rendido por Franc Artiga.

De acordo com a imprensa espanhola, nomeadamente o jornal catalão "Sport", o despedimento de Valdés deve-se a uma discussão acesa com o diretor da formação do Barcelona, Patrick Kluivert. Curiosamente, os dois antigos jogadores foram colegas no Barça, em 2002/03 e 2003/04.

Valdés foi formado no Barcelona, tendo ganho a titularidade em 2003/04. A partir daí, foi sempre o dono da baliza, até contrair uma lesão grave, em 2013/14. Rumou ao Manchester United, mas não se afirmou, e ainda jogou no Standard de Liège e no Middlesbrough, antes de terminar a carreira. Há dois meses, voltou ao Barcelona, para treinar na formação,.