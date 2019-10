Vencedora do The Best deixa o comando da seleção dos EUA

Jill Ellis, que levou a seleção feminina dos Estados Unidos à conquista de dois Mundiais de futebol em cinco anos e, recentemente, conquistou o prémio The Best para melhor treinador de futebol feminino, orientou, na madrugada desta segunda-feira, o último jogo no cargo.

Foi com um empate, a um golo, frente à Coreia do Sul, em Chicago, que anglo-americana, de 53 anos, deixou o cargo de selecionadora dos EUA. No registo, ficam 106 vitórias, 19 empates e apenas seis derrotas.

"Sou privilegiada por ter tido este trabalho por tanto tempo. Os números e coisas do género ficam para segundo plano e o que fica são os jogadores, o staff, as pessoas e as memórias. Tenho uma mala inteira de memórias. Foi fantástico", assumiu Ellias, aos jornalistas, após o jogo.

Ao vencer os Mundiais de 2015 e 2019, Jill Ellis entrou em três listas que tinham o italiano Vittorio Pozzo como único membro: treinadores que venceram mais que um Mundial, treinadores que venceram mais que um Mundial pela mesma seleção e treinadores que venceram dois Mundiais seguidos. Pozzo fê-lo com a seleção masculina da Itália, em 1934 e 1938.