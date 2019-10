UEFA abre processo disciplinar a Vitória de Guimarães e Eintracht Frankfurt

A UEFA anunciou, esta segunda-feira, que abriu um processo disciplinar ao Vitória de Guimarães e Eintracht Frankfurt, na sequência da partida da segunda jornada da fase de grupos da Liga Europa, em Guimarães.

A polícia foi obrigada a intervir nas bancadas do Estádio D. Afonso Henriques devido a distúrbios com adeptos, antes da partida. As imagens divulgadas nas redes sociais mostravam a polícia a carregar sobre adeptos do clube alemão e a ser atacada com cadeiras.

Em comunicado, a UEFA anuncia que o Eintracht de Frankfurt é acusado de arremesso de objetos, distúrbios do público, atos danosos e atraso no pontapé de saída. Já o Vitória de Guimarães é acusado de utilização de pirotecnia, atraso no pontapé de saída e arremesso de objetos.

O Comité de Disciplina e Ética da UEFA decidira o desfecho do caso e possíveis castigos no dia 17 de outubro.