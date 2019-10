Tim Howard termina carreira

Tim Howard terminou carreira esta madrugada, após realizar o último jogo da temporada ao serviço dos Colorado Rapids.

O icónico guarda-redes americano, hoje com 40 anos, já tinha anunciado que esta seria a sua última época. Sem a oportunidade de seguir para os "play-offs" da MLS após a derrota por 3-1, em casa dos Los Angeles FC, Howard terminou carreira.

Howard fez a maior parte da carreira na Premier League. Em 2003, trocou os NY Red Bulls pelo Manchester United, onde somou três temporadas. Entre 2006 e 2016 esteve ao serviço do Everton, antes de regressar à Major League Soccer, onde representou o Colorado Rapids durante três épocas e meia.

Ao longo da carreira, tornou-se num dos jogadores mais internacionais pela seleção. Somou 121 jogos e ocupa a oitava posição na lista de jogadores com mais partidas pela seleção. Marcou presença na fase final de três Campeonatos do Mundo: Alemanha 2006, África do Sul 2010 e Brasil 2014.