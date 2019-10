Spalletti aceita ser treinador do AC Milan

Luciano Spalletti já terá dado o "sim" decisivo para se tornar o novo treinador do AC Milan, sucedendo a Marco Giampaolo (que ainda não foi despedido), de acordo com o canal italiano "Sky Sport 24".

Segundo o jornalista Gianluca Di Marzio, falta que Milan e Inter de Milão se entendam, no aspeto económico. Apesar de o atual treinador do Inter ser Antonio Conte, Spalletti ainda tem contrato com os "nerazzurri", por mais dois anos, e não pretende abdicar daquilo a que tem direito.

Este cenário obriga os dois clubes a chegarem a um acordo, em cujo sentido já há conversações, garante a "Sky Sport 24". Se não houver acordo, a alternativa é Stefano Pioli, atual treinador da Fiorentina.

O AC Milan, em que milita o português Rafael Leão, está a rubricar um início de época dececionante. Os "rossoneri" estão no 10.º lugar da Serie A, com nove pontos, fruto de três vitórias e quatro derrotas.

Spalletti está sem clube, mas ainda com contrato, desde que deixou o Inter, no final da época passada. O treinador italiano, de 60 anos, levou a equipa milanesa ao quarto lugar, que dava acesso à Liga dos Campeões. No entanto, o objetivo era dar maior luta pelo título de campeão.