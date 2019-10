Roma e Sampdoria. Di Francesco demitido pela segunda vez em 2019

A Sampdoria anunciou a saída do treinador Eusebio Di Francesco, que volta a ser demitido este ano, depois de também ter deixado a Roma na última temporada.

A equipa de Génova está no último lugar da Serie A, com apenas três pontos em sete jogos disputados. Em comunicado, a direção do clube agradeceu o trabalho do técnico.

"A Sampdoria anuncia que chegou a acordo consensual para a interrupção da ligação profissional com Eusebio Di Francesco e a sua equipa técnica. O presidente agradece a Di Francesco pelo trabalho e disponibilidade", pode ler-se.

Di Francesco soma a sua segunda demissão este ano. O treinador de 50 anos também deixou a Roma após ter sido eliminado dos oitavos de final da Liga dos Campeões, pelo FC Porto. Ao longo da carreira, o italiano passou pelo Virtus Lanciano, Pescara, Lecce, Sassuolo, Roma e Sampdoria.