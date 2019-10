David Gallego deixa liderança do Espanhol

David Gallego já não é o treinador do Espanhol, segundo anunciou o clube catalão em comunicado. Pablo Machín é o novo técnico e assumiur contrato por duas temporadas.

Os maus resultados da equipa neste início de temporada ditaram a saída do treinador: "O clube tomou a decisão devido aos resultados da primeira equipa e com o objetivo de colocar a equipa no caminho certo".

O técnico de 47 anos já passou pelos escalões jovens do Espanyol. Na última temporada, treinava a equipa B e os bons resultados valeram a promoção à formação principal.

Em 2017/18, já tinha orientado a equipa durante cinco partidas, de forma interina, após a saída de Quique Flores. O Espanhol ocupa o 19º lugar da La Liga, com cinco pontos em oito jogos disputados.

Pablo Machín orientou o Sevilha na última temporada e conseguiu o sexto lugar da tabela da La Liga. Antes, treinou o Girona durante cinco temporadas.