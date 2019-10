Barcelona goleia Lopetegui e sobe a segundo

O Barcelona venceu o Sevilha por 4-0 em jogo da jornada 8 da Liga espanhola.

Os catalães dominaram a partida desde o início e marcaram por Luis Suárez (de pontapé de bicicleta), Arturo Vidal, Dembele e Leo Messi.

A partida ficou ainda marcada por duas expulsões, uma de cada equipa: Ronald Araujo e Dembele.

Com esta vitória, o Barcelona passa a somar 16 pontos e sobe ao segundo lugar, atrás do Real Madrid, com 18.

Já o Sevilha, de Lopetegui, continua a cair na tabela e já é sexto, com 13 pontos.