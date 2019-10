Atenção, Benfica. Lyon demite treinador antes da visita à Luz

O Lyon anunciou a saída do treinador Sylvinho, em comunicado, devido aos maus resultados do emblema francês.

O adversário do Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões soma sete jogos consecutivos sem vencer na Ligue 1 e soma apenas nove pontos em nove jogos, ocupando o 14º lugar da tabela.

No entanto, na Liga dos Campeões, o Lyon lidera grupo G, com os mesmos quatro pontos que o Zenit. O jogo frente ao Benfica, no Estádio da Luz, será após a pausa internacional, a 23 de outubro.

Sylvinho fazia a sua primeira época como treinador principal, depois de ter sido adjunto do Cruzeiro, Sport, Corinthians, Inter de Milão e da seleção brasileira, entre 2016 e 2019.