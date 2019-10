Félix da Costa segundo nas 6 Horas de Fuji

António Félix da Costa (Jota) subiu ao segundo lugar da categoria LMP2 das 6 Horas de Fuji, no Japão, segunda prova do Mundial de Resistência em automobilismo, que teve uma dobradinha da Toyota.

O carro do piloto português, que fez equipa com o mexicano Roberto Gonzalez e com o britânico Anthiny Davidson, terminou na quinta posição da geral, a 10 voltas do Toyota vencedor, conduzido pelo suíço Sébastien Buémi, pelo japonês Kazuki Nakajima e pelo neozelandês Brendon Hartley.

No entanto, Félix da Costa terminou a apenas 25,808 segundos do vencedor da LMP2, o holandês Nyck de Vries (Racing Team Nederland), que faz equipa com os compatriotas Giedo Van der Garde e Frits Van Eerd.

"Fizemos uma prova ao ataque, isenta de erros, com um excelente ritmo. Este segndo lugar é um resultado muito bom para a equipa. Claramente o carro do Team Netherlands tinha um andamento superior, pelo que acabámos por perder a vitória na ponta final", referiu Félix da Costa.

"De qualquer forma estamos a crescer, melhorámos muito o acerto do carro desde Silverstone e aqui em Fuji mostrámos que terão de contar connosco na luta pelos lugares da frente. O campeonato é longo e o importante é sermos consistentes nos pontos para chegarmos ao final na luta pelo título Mundial", acrescentou.

Nesta categoria, Filipe Albuquerque (United Autosports) terminou na quarta posição com o seu Oreca, a duas voltas do vencedor. O piloto de Coimbra faz equipa com os britânicos Phil Hanson e Oliver Jarvis.

Na classificação do campeonato da LMP2, Frits Van Eerds e Giedo Van der Garde passaram para a liderança, com 41 pontos. Félix da Costa e Roberto Gonzalez são agora terceiros com 28 pontos.

A próxima prova do Campeonato do Mundo de Resistência tem lugar na China, com as 4 Horas de Xangai, no dia 10 de novembro.