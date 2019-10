O que pagamos quando abastecemos? Num depósito de 50 euros, 36 vão para impostos

O petróleo representa um quarto do preço final, tudo o resto são impostos, refinação, comercialização e distribuição. O que explica porque os combustíveis praticamente não reagem às oscilações do preço do crude.

Se pagássemos apenas a matéria prima, sempre que o barril do petróleo aumentasse ou descesse, o preço do combustível iria mover-se da mesma forma. Mas não colocamos crude no depósito, alguém tem o trabalho de refinação. Também não o vamos buscar, ele chega até nós, ou à bomba mais próxima.

Contas feitas, quando abastecemos o carro, estamos a pagar muito mais do que o combustível, no preço final vem também os custos da extração do petróleo, a comercialização, a refinação e respectivos produtos, a distribuição e comercialização ao consumidor. Todo este circuito, segundo dados da Associação Portuguesa de Empresa Petrolíferas, representa na União Europeia mais de um terço do preço médio da gasolina, e quase metade do preço do gasóleo.

Tudo o resto são impostos. Estamos a falar em mais de metade da factura, que não paga nem matéria prima nem custos de exploração. São impostos sobre o consumo e IVA.

Tomando como exemplo um abastecimento de 50€ de gasolina simples 95, com o preço médio de venda ao público de 1,502 €/litro, o que representará 33,3 litros de combustível, verifica-se que: