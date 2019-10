As plantas e os portugueses, um património para desvendar

Das flores do verde pino das cantigas de amigo às tochas de flores das procissões religiosas, passando pela flor de laranjeira usada na culinária e pelas plantas únicas no mundo que só se encontram nas Berlengas.

No Da Capa à Contracapa desta semana, em dia de reflexão para as legislativas, a Renascença traz-lhe um tema diferente.

O que é a etnobotânica? E que património vivo há ainda por explorar? O novo ensaio da Fundação Francisco Manuel dos Santos, "As plantas e os portugueses", abarca estas e outras questões, explorando o património, tradição e cultura.

Para debater as plantas como património, tradição e cultura, os convidados são o biólogo e autor do livro em questão, Luís Mendonça de Carvalho, e Jorge Paiva, um reconhecido especialista em recursos naturais e meio ambiente que conta com uma vasta atividade científica em defesa do ambiente.