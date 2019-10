Sub-21 só pensam na qualificação direta para o Europeu

Domingos Quina, médio do Watford, garante que a seleção portuguesa de sub-21 só pensa na qualificação direta para o Europeu, que apenas é conseguida com o primeiro lugar no grupo. A equipa das quinas entra em campo contra a Holanda, a única equipa que, à semelhança de Portugal, só soma vitórias.

"Não trabalhamos para acabar em segundo lugar. Claro que vamos jogar para ficar em primeiro e evitar fazer contas. A Holanda é uma seleção com nome, mas vamos tentar continuar sem sofrer golos. Se fizermos isso, estaremos mais perto da vitória", garante.

No primeiro dia de trabalho, Quina reconhece que o grupo ainda não conhece as características da equipa adversária, mas espera um duelo difícil.

"Ainda não tivemos tempo para analisar o jogo da Holanda aqui nos sub-21, mas estamos à espera de um jogo difícil. Acreditamos no que somos capazes de fazer e vamos dar o nosso melhor para ganhar, que é o que queremos", acrescenta.

A Holanda recebe Portugal na terceira jornada do grupo G de qualificação para o Europeu 2021 de sub-21, em Doetinchem, às 17h30 de sexta-feira.