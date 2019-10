Seleção concentrada em Cascais com William Carvalho e Mário Rui

A seleção nacional já está concentrada num hotel em Cascais, para o arranque da preparação para os jogos frente ao Luxemburgo e Ucrânia, a contar para o apuramento do Europeu 2020.

Apesar das dúvidas por problemas físicos, William Carvalho e Mário Rui integraram o resto do grupo, em Cascais, de acordo com o "Maisfutebol".

Fernando Santos orientará o primeiro treino na manhã de terça-feira, com 24 jogadores no grupo de trabalho. Rafa Silva foi dispensado devido a uma "tendinopatia no adutor à esquerda" e ainda não foi anunciado o seu substituto.

Portugal entra em campo na sexta-feira, dia 11, contra o Luxemburgo, no Estádio de Alvalde. Três dias depois, no dia 14 de outubro, desloca-se ao terreno do líder do grupo de qualificação para o Euro2020, a Ucrânia.