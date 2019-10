Pedro Mendes e Tomás Tavares chamados à seleção sub-21

Pedro Mendes e Tomás Tavares foram convocados para a seleção sub-21, na sequência das lesões de Pedro Neto e Diogo Dalot.

Numa primeira instância, a Federação anunciou que o convocado tinha sido Tomás Esteves, lateral-direito do FC Porto. No entanto, o escolhido foi mesmo Tomás Tavares, lateral-direito de 18 anos que soma quatro partidas na equipa principal do Benfica e que se pode estrear nos sub-21.

Os jogadores de Wolverhampton e Manchester United são baixas de última hora e Rui Jorge aproveitou também para chamar pela primeira vez Pedro Mendes, avançado do Sporting.

O ponta-de-lança de 20 anos leva oito golos na equipa sub-21, e um na Liga Europa, na equipa principal dos leões, frente ao PSV. Pedro Mendes foi apenas internacional sub-18 na sua carreira.

Portugal vai deslocar-se à Holanda para defrontar a congénere, no próximo dia 11 de outubro, pelas 17h30.