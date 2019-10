Pedro Martins: "Rúben Semedo é um jogador de eleição"

Pedro Martins, treinador de Rúben Semedo no Olympiacos, regozija com a chamada do seu pupilo à seleção nacional. O técnico português acredita que Semedo será uma mais-valia para Fernando Santos, por ser um jogador de eleição, que trabalhou muito para atingir este objetivo.

Em entrevista a Bola Branca, Pedro Martins recorda que, já no Sporting, via-se em Rúben Semedo "um jogador com enorme talento, enorme capacidade, que com maturidade iria ser um jogador de eleição".

"Está-se a comprovar isso e, dentro do balneário, de facto, é um atleta que dispõe muito bem. É uma mais-valia também nesse sentido. Já há muito tempo que ando a dizer que é um jogador de seleção. É um jogador com enorme potencial. Já não é um potencial, já é um dado adquirido. A seleção está muito bem servida. Já estava antes, mas com esta mais-valia, ainda vai tornar-se mais forte", afirma o técnico.